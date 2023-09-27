"Вагнеровцы" вернулись на восток Украины, такой угрозы, как раньше, они не несут - Евлаш
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Наемники чвк "вагнер" присутствуют на территории зоны ответственности Восточной группировки войск. Часть «вагнеровцев» перезаключает контракт с минобороны рф и возвращается в Украину из беларуси. Об этом журналисту УНН сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
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«Мы подтверждаем такую информацию (возвращение «вагнеровцев» на восток Украины – ред.). Сейчас фиксируется перемещение подразделений, которые ранее были на территории беларуси, сейчас эта группировка, которая там была – это около 8 тыс. человек, ее расформировывают. Военнослужащие частной военной компании «вагнер» перезаключают контракты. Заключают их с министерством обороны рф, после чего они направляются на прохождение службы, на полосу ответственности Восточной группировки войск на различные должности. Кто-то идет на инструкторские должности, кто-то непосредственно на подразделения», - рассказал Евлаш.
Также, по его словам, часть этих военнослужащих из беларуси отправляется в Африку.
«Существенной угрозы такой, как раньше, они не несут», - отметил Евлаш.
Дополнение
Ранее сообщалось, что политическое руководство рф решило до середины сентября вывезти большую часть наемников пвк "вагнер" в африку.