"Вагнеровцы" вернулись на восток Украины, такой угрозы, как раньше, они не несут - Евлаш

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Наемники чвк "вагнер" присутствуют на территории зоны ответственности Восточной группировки войск. Часть «вагнеровцев» перезаключает контракт с минобороны рф и возвращается в Украину из беларуси. Об этом журналисту УНН сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Цитата

«Мы подтверждаем такую информацию (возвращение «вагнеровцев» на восток Украины – ред.). Сейчас фиксируется перемещение подразделений, которые ранее были на территории беларуси, сейчас эта группировка, которая там была – это около 8 тыс. человек, ее расформировывают. Военнослужащие частной военной компании «вагнер» перезаключают контракты. Заключают их с министерством обороны рф, после чего они направляются на прохождение службы, на полосу ответственности Восточной группировки войск на различные должности. Кто-то идет на инструкторские должности, кто-то непосредственно на подразделения», - рассказал Евлаш.

Также, по его словам, часть этих военнослужащих из беларуси отправляется в Африку.

«Существенной угрозы такой, как раньше, они не несут», - отметил Евлаш.

Дополнение

Ранее сообщалось, что политическое руководство рф решило до середины сентября вывезти большую часть наемников пвк "вагнер" в африку.

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