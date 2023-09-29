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До сотні "вагнерівців" повернулися до Бахмутського району - британська розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії у новому звіті на основі розвідданих вказало, що до сотні бойовиків, раніше пов'язаних з приватною військовою компанією "вагнера", прибули в Україну та скупчилися навколо Бахмута Донецької області, передає УНН.

Деталі

«До сотні бойовиків, раніше пов'язаних з приватною військовою компанією "вагнера", ймовірно, почали передислоковуватися в Україну як окремі особи, так і невеликі групи, які воюють на боці різних проросійських підрозділів», - ідеться у звіті.

За даними розвідки, точний статус передислокованого персоналу незрозумілий. Однак, цілком ймовірно, що окремі особи перейшли до частин офіційних сил міністерства оборони росії та інших пвк.

«Кілька повідомлень свідчать про концентрацію ветеранів "вагнера" навколо Бахмута: їхній досвід, ймовірно, буде особливо потрібний у цьому секторі. Багато з них знайомі з нинішньою лінією фронту і українською тактикою, оскільки воювали на цій же місцевості минулої зими», - додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що найманці пвк "вагнер" присутні на території зони відповідальності Східного угрупування військ. Частина «вагнерівців» переукладає контракт з міноборони рф та повертається в Україну з білорусі.

Довідково

пвк "вагнер" вийшла з бойових дій в Україні на початку червня 2023 року, до невдалого заколоту 24 червня і подальшої загибелі власника "вагнера" євгена пригожина в авіакатастрофі 23 серпня.

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