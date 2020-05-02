К шестой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая УИНП опубликовал документальный фильм

Чтобы навязать собственную версию трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, российская пропаганда запустила миф про "одесскую Хатынь", в котором пророссийских организаторов беспорядков представляют "мучениками", а украинских активистов "радикалами", говорится в сообщении.

Зато печальная правда выглядит иначе - десятки людей стали жертвами спецоперации российских спецслужб, и даже теперь, шесть лет спустя, агрессор не оставляет семьи погибших в покое и пытается воспользоваться горем людей, чтобы сеять раздор и вражду в украинском обществе, отметили авторы фильма.

О наступлении "русской весны" в Одессе и обстоятельствах трагедии в фильме рассказывают непосредственные участники событий.

По результатам расследования группы "2 мая", в Доме профсоюзов от отравления угарным газом и из-за падения с высоты погибли около 40 человек. Многих забаррикадированных спасли украинские активисты, буквально снимая их с окон горящего здания.

Напомним, безопасность в Одессе во время мероприятий 2 мая обеспечат более 1,5 тыс. правоохранителей.