К шестой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая УИНП опубликовал документальный фильм
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. "Группе 2 мая", объединяющая независимых экспертов и неравнодушных одесситов, сняла документальный фильм "2 мая. Без мифов", чтобы опровергнуть фейки российской пропаганды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.
Чтобы навязать собственную версию трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, российская пропаганда запустила миф про "одесскую Хатынь", в котором пророссийских организаторов беспорядков представляют "мучениками", а украинских активистов "радикалами", говорится в сообщении.
Зато печальная правда выглядит иначе - десятки людей стали жертвами спецоперации российских спецслужб, и даже теперь, шесть лет спустя, агрессор не оставляет семьи погибших в покое и пытается воспользоваться горем людей, чтобы сеять раздор и вражду в украинском обществе, отметили авторы фильма.
О наступлении "русской весны" в Одессе и обстоятельствах трагедии в фильме рассказывают непосредственные участники событий.
По результатам расследования группы "2 мая", в Доме профсоюзов от отравления угарным газом и из-за падения с высоты погибли около 40 человек. Многих забаррикадированных спасли украинские активисты, буквально снимая их с окон горящего здания.
Напомним, безопасность в Одессе во время мероприятий 2 мая обеспечат более 1,5 тыс. правоохранителей.