До шостої річниці трагічних подій в Одесі 2 травня УІНП оприлюднив документальний фільм
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. “Група 2 травня”, що об’єднує незалежних експертів та небайдужих одеситів, зняла документальний фільм “2 травня. Без міфів”, аби спростувати фейки російської пропаганди. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український інститут національної пам'яті.
Щоб нав’язати власну версію трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року, російська пропаганда запустила міф про “одеську Хатинь”, в якому проросійських організаторів заворушень представляють “мучениками”, а українських активістів “радикалами”, йдеться у повідомленні.
Натомість сумна правда виглядає інакше – десятки людей стали жертвами спецоперації російських спецслужб, і навіть тепер, шість років потому, агресор не залишає сім’ї загиблих у спокої і намагається скористатися горем людей, щоб сіяти розбрат та ворожнечу в українському суспільстві, зазначили автори фільму.
Про наступ “русской весны” в Одесі та обставини трагедії у фільмі розповідають безпосередні учасники подій.
За результатами розслідування групи “2 травня”, у Будинку профспілок від отруєння чадним газом і через падіння з висоти загинули близько 40 осіб. Багатьох забарикадованих врятували українські активісти, буквально знімаючи їх з вікон палаючої будівлі.
Нагадаємо, безпеку в Одесі під час заходів 2 травня забезпечать понад 1,5 тис. правоохоронців.