В сенат США внесли законопроект о переходе к прямым выборам
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сенатор-демократ от штата Калифорния Барбара Боксер внесла в сенат США законопроект о переходе страны к прямым выборам президента. Об этом сообщил телеканал Fox News, передает УНН.
"Мы единственная страна, где вы можете получить больше голосов на выборах, но все же потерять президентство. Система выборов является устаревшей. Она является недемократической и не отражает нашего современного общества. Она должна немедленно измениться", - подчеркнула Б.Боксер.
В сообщении отмечается, что такой законопроект имеет минимальные шансы на успех, поскольку его принятие будут контролировать республиканцы.
Но Fox News отмечает, что даже в случае принятия такого законопроекта для изменения избирательной системы в США нужна ратификация закона тремя четвертями штатов в течение семи лет, поскольку для этого необходимо внести изменения в Конституцию.
Д.Трамп в своем интервью также отметил, что смог бы победить при любой избирательной системе и если бы результат выборов зависел от всенародного голосования, одержать победу ему было бы даже легче.
Напомним, по общему количеству голосов американцев демократ Хиллари Клинтон обошла республиканца Дональда Трампа.
За Х.Клинтон американцы отдали 59 млн 79 тыс. 77 голосов, в то же время за Д.Трампа проголосовали 58 млн 941 тыс. 325 американцев.
Однако Д.Трамп выиграл выборы президента США, потому что за него проголосовало больше выборщиков, чем за Х.Клинтон. Так, Д.Трамп набрал 276 голосов избирателей, а Х.Клинтон - 218.