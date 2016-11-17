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До сенату США внесли законопроект про перехід до прямих виборів

До сенату США внесли законопроект про перехід до прямих виборів

Київ • УНН

 • 13353 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сенатор-демократ від штату Каліфорнія Барбара Боксер внесла в сенат США законопроект про перехід країни до прямих виборів президента. Про це повідомив телеканал Fox News, передає УНН.

“Ми єдина країна, де ви можете отримати більше голосів на виборах, але все ж втратити президентство. Система виборів є застарілою. Вона є недемократичною і не відображає нашого сучасного суспільства. Вона повинна негайно змінитись”, — наголосила Б.Боксер.

У повідомленні зазначається, що такий законопроект має мінімальні шанси на успіх, оскільки його прийняття будуть контролювати республіканці.

Але Fox News наголошує на тому, що навіть в разі прийняття такого законопроекту для зміни виборчої системи в США потрібна ратифікація закону трьома чвертями штатів протягом семи років, оскільки для цього необхідно внести зміни до конституції.

Д.Трамп у своєму інтерв’ю також наголосив на тому, що зміг би перемогти за будь-якої виборчої системи і якби результат виборів залежав від всенародного голосування, здобути перемогу йому було б навіть легше.

Нагадаємо, за загальною кількістю голосів американців демократ Хіларі Клінтон обійшла республіканця Дональда Трампа.

За Х.Клінтон американці віддали 59 млн 79 тис. 77 голосів, у той же час за Д.Трампа проголосувало 58 млн 941 тис. 325 американців.

Проте Д.Трамп виграв вибори президента США, бо за нього проголосувало більше виборників, ніж за Х.Клінтон. Так, Д.Трамп набрав 276 голосів виборців, а Х.Клінтон — 218.

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