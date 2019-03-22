К ПЦУ перешли около 490 приходов

По данным карты, за эту неделю в ПЦУ перешли 4 прихода Храм Рождества Христова с. Большой Курень и Свято-Успенская церковь с. Перевалы в Волынской области; Церковь Святой Анны с. Варовцы в Хмельницкой области и Св.-Рождество-Богородичная церковь с. Романовка в Житомирской области.

Напомним, на прошлой неделе количество приходов, которые перешли к ПЦУ, составляла 450.



Как сообщал УНН, закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП к ПЦУ вступил силу 31 января.



Религиозная община или организация имеет возможность реализовывать право на изменение юрисдикции.

Добавим, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальной поместной Православной церкви Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.