До ПЦУ перейшли понад 450 парафій

КИЇВ. 12 березня. УНН. Станом на сьогодні до Православної церкви України перейшло 458 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.