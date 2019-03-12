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До ПЦУ перейшли понад 450 парафій

До ПЦУ перейшли понад 450 парафій

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Станом на сьогодні до Православної церкви України перейшло 458 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.

За даними карти, 8 березня до ПЦУ перейшло 3 парафії у Рівненській області — Свято-Георгіївська церква с. Русивель, Свято-Миколаївська церква с. Селець, Свято-Іоанно-Богословська церква с. Маща.

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Також, 8 березня до ПЦУ перейшло 2 парафії у Хмельницькій області — Свято-Воздвиженський храм с. Русанівці, Церква Успіння Пресвятої Богородиці с. Клинове; дві парафії у Волинській області — Свято-Михайлівська церква с. Холопичі, Свято-Михайлівська церква с. Мирне.

Водночас, 9 березня до ПЦУ приєдналась Свято-Троїцька церква с. Повча у Рівненській області; храм Успіння Пресвятої Богородиці с. Стара Пісочна у Хмельницькій області; Покровська церква с. Калинівка у Житомирській області та релігійна громада села Мовчанів у Волинській області.

Як повідомляв УНН, закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ набув чинності 31 січня.

Релігійна громада чи організація має можливість вільно реалізовувати право на зміну юрисдикції.

Додамо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.

5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України.

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