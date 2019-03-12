К ПЦУ перешли более 450 приходов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. По состоянию на сегодняшний день к Православной церкви Украины перешло 458 приходские храмы и два кафедральные собора УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП, передает УНН.
По данным карты, 8 марта в ПЦУ перешло 3 прихода в Ровенской области - Свято-Георгиевская церковь с. Русивель, Свято-Николаевская церковь с. Селец, Свято-Иоанно-Богословская церковь с. Маща.
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Также, 8 марта в ПЦУ перешло 2 прихода в Хмельницкой области - Свято-Воздвиженский храм с. Русановке, Церковь Успения Пресвятой Богородицы с. Клиново; два прихода в Волынской области - Свято-Михайловская церковь с. Холопичи, Свято-Михайловская церковь с. Мирное.
В то же время, 9 марта в ПЦУ присоединилась Свято-Троицкая церковь с. Повча в Ровенской области; храм Успения Пресвятой Богородицы с. Старая Песочная в Хмельницкой области; Покровская церковь с. Калиновка в Житомирской области и религиозная община села Молчанов в Волынской области.
Как сообщал УНН, закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП к ПЦУ вступил в силу 31 января.
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Добавим, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.
5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и вернули в Украину.