До ПЦУ перейшли понад 430 парафій

КИЇВ. 6 березня. УНН. Станом на сьогодні до Православної церкви України перейшло 432 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.