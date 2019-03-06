До ПЦУ перейшли понад 430 парафій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Станом на сьогодні до Православної церкви України перейшло 432 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.
За даними карти, 3 березня до ПЦУ перейшло 16 парафії, 9 з яких – у Волинській області, зокрема, Покровська церква с. Квітневе, Георгіївська церква с. Голядин, Покровська церква с. Хмельницьке, Хрестовоздвиженська церква с. Ватин, Покровська церква с. Терешківці, Михайлівська церква с. Красів, Успенська церква с. Звиняче, Покровська церква с. Пірванче та Свято-Покровська церква с. Веселе.
Також 3 березня до ПЦУ перейшло три парафії у Рівненській області – Покровська церква с. Берестя, Троїцька церква с. Річки, Свято-Різдво-Богородична церква с. Стадники; дві парафії у Хмельницькій області – Св.-Дмитріївська церква с. Старий Кривин і Св.-Дмитріївська церква с. Малиничі.
Крім того, за 3 березня до ПЦУ перейшли парафія смт. Іванків у Київській області та парафія с. Глибочиця у Житомирській області.
Водночас, 2 березня до ПЦУ приєдналась церква Святого Андрія Первозваного у Вінницькій області; Церква Різдва Богородиці с. Бережівка у Чернігівській області; храм Івана Богослова с. Бережонка у Чернівецькій області; Св.-Преображенська церква с. Левків у Житомирській області; Миколаївська церква с. Бірки у Кіровоградській області.
Як повідомляв УНН, закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ набув чинності 31 січня.
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