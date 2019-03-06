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К ПЦУ перешли более 430 парафий

К ПЦУ перешли более 430 парафий

Киев  •  УНН

 • 14678 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. По состоянию на сегодняшний день в Православную церковь Украины перешло 432 приходских храмов и два кафедральные соборы УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП, передает УНН.

По данным карты, 3 марта в ПЦУ перешло 16 приходов, 9 из которых - в Волынской области, в частности, Покровская церковь с. Апрельское, Георгиевская церковь с. Голядин, Покровская церковь с. Хмельницкое, Крестовоздвиженская церковь с. Ватин, Покровская церковь с. Терешковцы, Михайловская церковь с. Красив, Успенская церковь с. Звиняче, Покровская церковь с. Пирванче и Свято-Покровская церковь с. Веселое.

Также 3 марта в ПЦУ перешло три прихода в Ровенской области - Покровская церковь с. Брест, Троицкая церковь с. Реки, Свято-Рождество-Богородичная церковь с. Стадник; два прихода в Хмельницкой области - Св.-Дмитриевская церковь с. Старый Кривин и Св.-Дмитриевская церковь с. Малиничи.

Кроме того, за 3 марта в ПЦУ перешли приходы с. Иванков в Киевской области и приход с. Глыбочица в Житомирской области.

В то же время, 2 марта к ПЦУ присоединилась церковь Святого Андрея Первозванного в Винницкой области; Церковь Рождества Богородицы с. Бережовка в Черниговской области; храм Иоанна Богослова с. Бережонка в Черновицкой области; Св.-Преображенская церковь с. Левков в Житомирской области; Николаевская церковь с. Бирки в Кировоградской области.

Как сообщал УНН, закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП к ПЦУ вступил силу 31 января.

Религиозная община или организация имеет возможность реализовывать право на изменение юрисдикции.

Добавим, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.

Украинские Национальные Новости

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