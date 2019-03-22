До ПЦУ перейшли близько 490 парафій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Станом на сьогодні до Православної церкви України перейшли 488 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.
За даними карти, за цей тиждень до ПЦУ перейшли 4 парафії: Храм Різдва Христового с. Великий Курінь та Свято-Успенська церква с. Перевали у Волинській області; Церква Святої Анни с. Варівці у Хмельницькій області та Св.-Різдво-Богородична церква с. Романівка у Житомирській області.
Нагадаємо, на минулому тижні кількість парафій, які перейшли до ПЦУ, становила 450.
Як повідомляв УНН, закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ набув чинності 31 січня.
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Додамо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.
5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України.