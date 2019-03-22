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До ПЦУ перейшли близько 490 парафій

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Станом на сьогодні до Православної церкви України перейшли 488 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.

До ПЦУ перейшли близько 490 парафій

За даними карти, за цей тиждень до ПЦУ перейшли 4 парафії: Храм Різдва Христового с. Великий Курінь та Свято-Успенська церква с. Перевали у Волинській області; Церква Святої Анни с. Варівці у Хмельницькій області та Св.-Різдво-Богородична церква с. Романівка у Житомирській області.

Нагадаємо, на минулому тижні кількість парафій, які перейшли до ПЦУ, становила 450. 

Як повідомляв УНН, закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ набув чинності 31 січня. 

Релігійна громада чи організація має можливість вільно реалізовувати право на зміну юрисдикції.

Додамо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.

5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України.

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