К ПЦУ перешла еще одна парафия
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. По состоянию на сегодняшний день в Православной церкви Украины перешло 519 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП, передает УНН.
Так, по данным карты, 30 апреля в ПЦУ перешла - Свято-Преображенская церковь с. Четвертня Волынской области.
Напомним, Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский 6 мая в резиденции Блаженнейшего Святослава при Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве провел встречу с главой Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).
Как сообщал УНН, 30 апреля новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с Предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.