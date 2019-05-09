До ПЦУ перейшла ще одна парафія
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Станом на сьогодні до Православної церкви України перейшло 519 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Про це свідчать дані карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.
Так, за даними карти, 30 квітня до ПЦУ перейшла – Свято-Преображенська церква с. Четвертня Волинської області.
Нагадаємо, Новообраний президент України Володимир Зеленський 6 травня у резиденції Блаженнішого Святослава при Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві провів зустріч із главою Української греко-католицької церкви (УГКЦ).
Як повідомляв УНН, 30 квітня новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з Предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.