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До ПЦУ перейшла ще одна парафія

До ПЦУ перейшла ще одна парафія

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Станом на сьогодні до Православної церкви України перейшло 519 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Про це свідчать дані карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.

Так, за даними карти, 30 квітня до ПЦУ перейшла – Свято-Преображенська церква с. Четвертня Волинської області.

Нагадаємо, Новообраний президент України Володимир Зеленський 6 травня у резиденції Блаженнішого Святослава при Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві провів зустріч із главою Української греко-католицької церкви (УГКЦ).

Як повідомляв УНН, 30 квітня новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з Предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.

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