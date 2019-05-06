Зеленський зустрівся з главою УГКЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Новообраний президент України Володимир Зеленський 6 травня у резиденції Блаженнішого Святослава при Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві провів зустріч із главою Української греко-католицької церкви (УГКЦ), повідомляє інформаційний ресурс релігійної організації, передає УНН.
“Глава УГКЦ привітав пана Володимира з обранням на президентське служіння, а також виявом до нього великої довіри українського народу. Архиєрей запевнив його у відкритості УГКЦ до співпраці на партнерських засадах для добра українського народу та нашої держави”, — ідеться в повідомленні.
“Володимир Зеленський подякував архієрею за те служіння, яке здійснює УГКЦ на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму, зберігаючи таким чином зв’язок із цими громадянами України та надаючи їм належну опіку”, — також вказує церква в повідомленні про зустріч.
Нагадаємо, раніше 6 травня обраний президент мав розмову з членами Ради рабинів України, а перед тим — із муфтіями та мусульманськими релігійними діячами.
Як повідомляв УНН, 30 квітня новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з Предстоятелем Православної Церкви України митрополитом Епіфанієм.
Крім того Зеленський також мав зустрічі із патріархом Філаретом та главою УПЦ МП, митрополитом Онуфрієм.