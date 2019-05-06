Зеленский встретился с главой УГКЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский 6 мая в резиденции Блаженнейшего Святослава при Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве провел встречу с главой Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), сообщает информационный ресурс религиозной организации, передает УНН.
"Глава УГКЦ поздравил господина Владимира с избранием на президентское служение, а также проявлением к нему большого доверия украинского народа. Отец заверил его в открытости УГКЦ к сотрудничеству на партнерских началах на благо украинского народа и нашего государства", - говорится в сообщении.
"Владимир Зеленский поблагодарил архиерея за служение, которое осуществляет УГКЦ на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму, сохраняя таким образом связь с этими гражданами Украины и предоставляя им надлежащую опеку", - также указывает церковь в сообщении о встрече.
Напомним, ранее 6 мая избранный президент беседовал с членами Совета раввинов Украины, а до этого - с муфтиями и мусульманскими религиозными деятелями.
Как сообщал УНН, 30 апреля новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с Предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.
Кроме того Зеленский также встречался с патриархом Филаретом и главой УПЦ МП, митрополитом Онуфрием.