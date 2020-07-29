К ослаблению карантина не готовы 10 регионов Украины — Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. По состоянию на 29 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 10 регионов Украины. Киев не входит в этот список. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Одесская, Тернопольская, Житомирская, Черновицкая, Черниговская области.
Отметим, что Львовская область "выпала" из этого списка, зато в него включились Одесская и Черниговская области.
Как сообщал УНН, в Украине выявлено уже более 67,5 тыс. случаев COVID-19, количество новых случаев увеличилась - до более 1000.
Напомним, городские власти Житомира отменяют с 1 августа систему пропусков на проезд в общественном транспорте, которая была введена в начале строгого карантина.