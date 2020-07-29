К ослаблению карантина не готовы 10 регионов Украины — Минздрав

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 9752 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99888 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104861 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131000 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109793 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129977 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101842 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102534 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104371 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102031 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
К ослаблению карантина не готовы 10 регионов Украины — Минздрав

К ослаблению карантина не готовы 10 регионов Украины — Минздрав

Киев  •  УНН

 • 15299 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. По состоянию на 29 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 10 регионов Украины. Киев не входит в этот список. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Одесская, Тернопольская, Житомирская, Черновицкая, Черниговская области.

Отметим, что Львовская область "выпала" из этого списка, зато в него включились Одесская и Черниговская области.

Как сообщал УНН, в Украине выявлено уже более 67,5 тыс. случаев COVID-19, количество новых случаев увеличилась - до более 1000.

Напомним, городские власти Житомира отменяют с 1 августа систему пропусков на проезд в общественном транспорте, которая была введена в начале строгого карантина.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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