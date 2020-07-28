З початку серпня у Житомирі скасують спецперепустки у громадському транспорті
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Міська влада Житомира скасовує з 1 серпня систему перепусток на проїзд у громадському транспорті, що була запроваджена на початку суворого карантину. Про це у Facebook повідомив мер міста Сергій Сухомлин, передає УНН.
"З 1-го серпня відміняємо спецперепустки для проїзду в громадському транспорті. Діяла така система з квітня. Тоді, в умовах жорсткого карантину їх запровадили, аби житомиряни, яким необхідно дістатись роботи, могли це зробити. Щодо вартості проїзду. Без змін із 1 серпня залишається оплата транспортною карткою: 6 грн у маршрутці і 4 грн в електротранспорті", - повідомив Сухомлин.
Мер зазначив, що за готівковою оплатою тариф зміниться: 8 гривень в маршрутках, 5 гривень у тролейбусах.
"Щодо роботи дитячих розважальних центрів — намагатимемось посприяти їхньому відкриттю. Розглянемо це питання на засіданні виконкому", - додав міський голова.
Нагадаємо, що в Україні на ранок 28 липня зафіксовано вже 66 575 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків збільшилась - до понад 900.