С начала августа в Житомире отменят спецпропуска в общественном транспорте
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Городские власти Житомира отменяют с 1 августа систему пропусков на проезд в общественном транспорте, которая была введена в начале строгого карантина. Об этом в Facebook сообщил мэр города Сергей Сухомлин, передает УНН.
"С 1 августа отменяем спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Действовала такая система с апреля. Тогда, в условиях жесткого карантина их ввели, чтобы житомиряне, которым необходимо добраться работы, могли это сделать. Относительно стоимости проезда. Без изменений с 1 августа остается оплата транспортной карточкой 6 грн в маршрутке и 4 грн в электротранспорте", - сообщил Сухомлин.
Мэр отметил, что при наличной оплате тариф изменится: 8 гривен в маршрутках, 5 гривен в троллейбусах.
"Относительно работы детских развлекательных центров - постараемся помочь их открытию. Рассмотрим этот вопрос на заседании исполкома", - добавил мэр.
Напомним, что в Украине на утро 28 июля зафиксировано уже 66 575 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев увеличилось - до более 900.