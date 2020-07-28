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С начала августа в Житомире отменят спецпропуска в общественном транспорте

С начала августа в Житомире отменят спецпропуска в общественном транспорте

Киев  •  УНН

 • 18236 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Городские власти Житомира отменяют с 1 августа систему пропусков на проезд в общественном транспорте, которая была введена в начале строгого карантина. Об этом в Facebook сообщил мэр города Сергей Сухомлин, передает УНН.

"С 1 августа отменяем спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Действовала такая система с апреля. Тогда, в условиях жесткого карантина их ввели, чтобы житомиряне, которым необходимо добраться работы, могли это сделать. Относительно стоимости проезда. Без изменений с 1 августа остается оплата транспортной карточкой 6 грн в маршрутке и 4 грн в электротранспорте", - сообщил Сухомлин.

Мэр отметил, что при наличной оплате тариф изменится: 8 гривен в маршрутках, 5 гривен в троллейбусах.

"Относительно работы детских развлекательных центров - постараемся помочь их открытию. Рассмотрим этот вопрос на заседании исполкома", - добавил мэр.

Напомним, что в Украине на утро 28 июля зафиксировано уже 66 575 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев увеличилось - до более 900.

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