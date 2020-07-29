До послаблення карантину не готові 10 регіонів України — МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Станом на 29 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 10 регіонів України. Київ не входить до цього списку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Одеська, Тернопільська, Житомирська, Чернівецька, Чернігівська області.
Зазначимо, що Львівська область "випала" з цього списку, натомість до нього долучилися Одеська та Чернігівська області.
Як повідомляв УНН, в Україні виявлено вже понад 67,5 тис. випадків COVID-19, кількість нових випадків збільшилась - до понад 1000.
Нагадаємо, міська влада Житомира скасовує з 1 серпня систему перепусток на проїзд у громадському транспорті, що була запроваджена на початку суворого карантину.