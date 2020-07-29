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19 березня, 18:42 • 42133 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 90494 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 96197 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 114612 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 121172 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 118220 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 153636 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125061 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124764 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123899 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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До послаблення карантину не готові 10 регіонів України — МОЗ

До послаблення карантину не готові 10 регіонів України — МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Станом на 29 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 10 регіонів України. Київ не входить до цього списку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Одеська, Тернопільська, Житомирська, Чернівецька, Чернігівська області.

Зазначимо, що Львівська область "випала" з цього списку, натомість до нього долучилися Одеська та Чернігівська області.

Як повідомляв УНН, в Україні виявлено вже понад 67,5 тис. випадків COVID-19, кількість нових випадків збільшилась - до понад 1000.

Нагадаємо, міська влада Житомира скасовує з 1 серпня систему перепусток на проїзд у громадському транспорті, що була запроваджена на початку суворого карантину.

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