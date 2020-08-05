К ослаблению карантина не готовы 10 регионов и Киев - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. По состоянию на 5 августа не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 10 регионов Украины и город Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы, Волынская, Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская, Николаевская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
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Напомним, Винницкая и Тернопольская области уже несколько дней подряд соответствуют национальным индикаторам и могут быть переведены в "зеленый" уровень эпидемиологической опасности.