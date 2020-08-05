До послаблення карантину не готові 10 регіонів та Київ - МОЗ

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові, Волинська, Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська, Миколаївська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

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Нагадаємо, Вінницька та Тернопільська області вже кілька днів поспіль відповідають національним індикаторам і можуть бути переведені до "зеленого" рівня епідеміологічної небезпеки.