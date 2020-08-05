До послаблення карантину не готові 10 регіонів та Київ - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Станом на 5 серпня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 10 регіонів України та місто Київ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові, Волинська, Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська, Миколаївська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні виявлено вже понад 75,4 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 1271
Нагадаємо, Вінницька та Тернопільська області вже кілька днів поспіль відповідають національним індикаторам і можуть бути переведені до "зеленого" рівня епідеміологічної небезпеки.