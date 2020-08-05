У МОЗ назвали регіони, які найближчим часом можуть перейти до "зеленої" зони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Вінницька та Тернопільська області вже кілька днів поспіль відповідають національним індикаторам і можуть бути переведені до "зеленого" рівня епідеміологічної небезпеки. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"По адаптивному карантину на сьогоднішній день ми бачимо, що Рівненська і Харківська області (одна 9 днів поспіль, інша - шість) перевищують показники по рівню захворюваності динаміки захворюваності. У той же час, Вінницька область чотири дні поспіль не перевищує чотири національні індикатори. Тернопільська область четвертий день поспіль відповідає національним індикаторам і може бути переведена у "зелений" рівень епідеміологічної небезпеки", - сказав Степанов.
За його словами, рішення про переведення областей до інших рівнів буде вирішуватися на засіданні комісії у п’ятницю.
Нагадаємо, від початку пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 5318 дітей та 8918 медичних працівників.