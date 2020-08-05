У МОЗ назвали регіони, які найближчим часом можуть перейти до "зеленої" зони

"По адаптивному карантину на сьогоднішній день ми бачимо, що Рівненська і Харківська області (одна 9 днів поспіль, інша - шість) перевищують показники по рівню захворюваності динаміки захворюваності. У той же час, Вінницька область чотири дні поспіль не перевищує чотири національні індикатори. Тернопільська область четвертий день поспіль відповідає національним індикаторам і може бути переведена у "зелений" рівень епідеміологічної небезпеки", - сказав Степанов.

За його словами, рішення про переведення областей до інших рівнів буде вирішуватися на засіданні комісії у п’ятницю.

Нагадаємо, від початку пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 5318 дітей та 8918 медичних працівників.