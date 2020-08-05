З початку пандемії в Україні коронавірус підтвердили у близько 9 тис. медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Від початку пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 5318 дітей та 8918 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Загалом за весь час пандемії захворіли 75 490 людей, з них 5318 дітей та 8918 медичних працівників. Загалом одужали 41527 осіб, а летальних випадків 1788", - сказав Степанов.
Також він додав, що за попередню добу було здійснено 35902 тестування, з них 17519 досліджень методом ПЛР та 18 383 дослідження методом ІФА.
Нагадаємо, Україні на ранок 5 серпня зафіксовано вже 75490 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1271.