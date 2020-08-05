С начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у около 9 тыс. медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. С начала пандемии коронавирус в Украине подтвердили у 5318 детей и 8918 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Всего за все время пандемии заболели 75490 человек, из них 5318 детей и 8918 медицинских работников. В общем выздоровели 41527 человек, а летальных случаев 1788", - сказал Степанов.
Также он добавил, что за предыдущие сутки было совершено 35902 тестирование, из них 17519 исследований методом ПЦР и 18383 исследования методом ИФА.
Напомним, в Украине на утро 5 августа зафиксировано уже 75490 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1271.