С начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у около 9 тыс. медиков

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 10776 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 24268 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 105591 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114924 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119434 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 154961 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117931 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144740 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104655 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102903 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у около 9 тыс. медиков

С начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у около 9 тыс. медиков

Киев  •  УНН

 • 12681 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. С начала пандемии коронавирус в Украине подтвердили у 5318 детей и 8918 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Всего за все время пандемии заболели 75490 человек, из них 5318 детей и 8918 медицинских работников. В общем выздоровели 41527 человек, а летальных случаев 1788", - сказал Степанов.

Также он добавил, что за предыдущие сутки было совершено 35902 тестирование, из них 17519 исследований методом ПЦР и 18383 исследования методом ИФА.

Напомним, в Украине на утро 5 августа зафиксировано уже 75490 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1271.

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