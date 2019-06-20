До обеда ВР успела рассмотреть 1167 поправок в Избирательный кодекс
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Во время утреннего заседания Верховной Рады парламентарии дошли до 1167-й поправки к проекту Избирательного кодекса и прервались на обед. Заседание закрыла вице-спикер Верховной Рады Оксана Сырое, передает корреспондент УНН.
"Я объявляю утреннее заседание закрытым, и мы продолжим в 16 часов", - отметила вице-спикер.
По ее словам, народные депутаты имеют право на перерыв, в соответствии с Регламентом Верховной Рады.
После открытия вечернего заседания парламентарии приступят к рассмотрению 1168-й поправки к проекту Избирательного кодекса.
Напомним, как заявил спикер парламента Андрей Парубий, для того, чтобы успеть рассмотреть все 4,5 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса, народные депутаты должны работать интенсивнее, чем на прошлой сессионной неделе.