До обіду ВР встигла розглянути 1167 поправок до Виборчого кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Під час ранкового засідання Верховної Ради парламентарі дійшли до 1167-ї поправки до проекту Виборчого кодексу і перервались на обід. Засідання закрила віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд, передає кореспондент УНН.
"Я оголошую ранкове засідання закритим, і ми продовжимо о 16 годині", - зазначила віце-спікер.
За її словами, народні депутати мають право на перерву, відповідно до Регламенту Верховної Ради.
Після відкриття вечірнього засідання парламентарі розпочнуть розгляд 1168-ї правки до проекту Виборчого кодексу.
Нагадаємо, як заявив спікер парламенту Андрій Парубій, для того, щоб встигнути розглянути всі 4,5 тис. правок до проекту Виборчого кодексу, народні депутати мають працювати інтенсивніше, ніж минулого сесійного тижня.