В НАБУ передадут материалы по нардепу Мельничуку
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направит материалы относительно возможного совершения народным депутатом Украины Сергеем Мельничуком коррупционного преступления по итогам проверки его деклараций за 2015 и 2016 годы. Соответствующее решение сегодня приняли на заседании члены НАПК, передает УНН.
Сегодня НАПК, в частности, утвердило заключение по "выявлению признаков правонарушения, связанного с коррупцией" по итогам проверки декларации за 2015 и 2016 годы, представленной народным депутатом Сергеем Мельничуком.
Этот вывод Агентство передало в Национальное антикоррупционное бюро.
Как сообщал УНН, 16 ноября НАПК заявило о признаках коррупции в декларации за 2016 год нардепа Дмитрия Голубова. А 19 ноября на сайте НАПК появилась информация об утверждения декларации народного депутата Украины Дмитрия Голубова за 2016 год.