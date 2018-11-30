До НАБУ передадуть матеріали щодо нардепа Мельничука
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направить матеріали стосовно можливого вчинення народним депутатом України Сергієм Мельничуком корупційного злочину за підсумками перевірки його декларацій за 2015 та 2016 роки. Відповідне рішення сьогодні ухвалили на засіданні члени НАЗК, передає УНН.
Сьогодні НАЗК, зокрема, затвердило висновок щодо “виявлення ознак правопорушення, пов’язаного з корупцією” за підсумками перевірки декларації за 2015 та 2016 роки, поданої народним депутатом Сергієм Мельничуком.
Цей висновок Агентство передало до Національного антикорупційного бюро.
Як повідомляв УНН, 16 листопада НАЗК заявило про ознаки корупції у декларації за 2016 рік нардепа Дмитра Голубова. А 19 листопада на сайті НАЗК з’явилась інформація про затвердження декларації народного депутата України Дмитра Голубова за 2016 рік.