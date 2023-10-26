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В москву прибыла делегация ХАМАС - росСМИ

Киев • УНН

 • 158724 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В москву прибыла делегация движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МИД рф, пишет УНН.

В москву прибыла делегация ХАМАС - росСМИ

Детали

Делегацию, по данным СМИ, возглавляет член политбюро ХАМАС Абу Марзук. С кем будут встречаться представители ХАМАС в москве, не уточняется.

Издание отмечает, что россия традиционно поддерживает отношения с ХАМАС — в отличие от многих других стран мира, в рф группировка не считается террористической.

Делегации ХАМАС регулярно посещают москву. Текущий визит стал первым с начала новой войны в секторе Газа, вызванной нападением боевиков движения на Израиль и захватом заложников.

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