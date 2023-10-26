В москву прибыла делегация ХАМАС - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В москву прибыла делегация движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МИД рф, пишет УНН.
Детали
Делегацию, по данным СМИ, возглавляет член политбюро ХАМАС Абу Марзук. С кем будут встречаться представители ХАМАС в москве, не уточняется.
Издание отмечает, что россия традиционно поддерживает отношения с ХАМАС — в отличие от многих других стран мира, в рф группировка не считается террористической.
Делегации ХАМАС регулярно посещают москву. Текущий визит стал первым с начала новой войны в секторе Газа, вызванной нападением боевиков движения на Израиль и захватом заложников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: рф передала террористам ХАМАС захваченное во время войны в Украине трофейное оружие – ГУР