До москви прибула делегація ХАМАС – росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. До москви прибула делегація руху ХАМАС, який контролює сектор Газа. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на мзс рф, пише УНН.
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Делегацію, за даними ЗМІ, очолює член політбюро ХАМАС Абу Марзук. З ким зустрічатимуться представники ХАМАС у москві, не уточнюється.
Видання зазначає, що росія традиційно підтримує відносини з ХАМАС — на відміну від багатьох інших країн світу, у рф угруповання не вважається терористичним.
Делегації ХАМАС регулярно відвідують москву. Поточний візит став першим з початку нової війни в секторі Газа, спричиненої нападом бойовиків руху на Ізраїль та захопленням заручників.
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