В Мариуполь выехали эвакуационные автобусы

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"Мариуполь - много усилий положено на то, чтобы коридор сегодня заработал и люди получили помощь. В Запорожье сформирована колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации. Ее сопровождают священники. Отправились. Мариуполь, мы с вами!" - написал Тимошенко в Telegram.

Дополнение

Из Запорожья до Мариуполя, который уже 11 суток находится во вражеской блокаде, открыли "зеленый коридор", в город отправился гуманитарный караван с продуктами и лекарствами.

Ранее в Мариуполь несколько раз срывалась возможность завезти гуманитарный груз, как и эвакуировать из города людей, из-за вражеских обстрелов.

С начала российского вторжения в Украину в Мариуполе погибли уже 1582 мирных жителей.