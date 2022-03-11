Російські окупанти за 12 днів блокади вбили 1582 мирних маріупольців - міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. 1582 мирних маріупольця вбито російськими окупаційними військами за 12 діб блокади міста. Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради у Telegram, передає УНН.
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"1582 мирних маріупольця вбито російськими окупаційними військами за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів.
Світла пам'ять загиблим у цій жахливій війні", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомили у міській раді, кожен окупант буде горіти у пеклі.
"Ми ніколи не забудемо та ніколи не пробачимо цього злочину проти людства, проти України, проти Маріуполя!" - зазначено у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, за період блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло 1300 мирних мешканців.