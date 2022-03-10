Окупанти знову вдарили по Маріуполю: під авіаобстріл потрапили житлові будинки, університет
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Російські окупанти знову вдарили по Маріуполю, бомби потрапили у житлові будинки, університет у центрі міста. Про це повідомили у Маріупольській міській раді у Telegram, пише УНН.
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"Саме зараз у Маріуполі йде авіаобстріл з боку російських окупантів. Бомби влучають у житлові дома. Є влучення в корпус Приазовського державного технічного університету у центрі міста. Також зафіксоване бомбардування в районі Драматичного театру", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
"Рашисти цілеспрямовано атакують мирне населення Маріуполя!" - наголосили у міськраді.
Доповнення
Це не перший ворожий обстріл Маріуполя за сьогодні, є жертви.