Оккупанты снова ударили по Мариуполю: под авиаобстрел попали жилые дома, университет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Российские оккупанты снова ударили по Мариуполю, бомбы попали в жилые дома, университет в центре города. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете в Telegram, пишет УНН.
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"Прямо сейчас в Мариуполе идет авиаобстрел со стороны российских оккупантов. Бомбы попадают в жилые дома. Есть попадание в корпус Приазовского государственного технического университета в центре города. Также зафиксирована бомбардировка в районе Драматического театра", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется.
"Рашисты целенаправленно атакуют мирное население Мариуполя!" - отметили в горсовете.
Дополнение
Это не первый вражеский обстрел Мариуполя за сегодня, есть жертвы.