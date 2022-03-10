Оккупанты снова ударили по Мариуполю: под авиаобстрел попали жилые дома, университет

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"Прямо сейчас в Мариуполе идет авиаобстрел со стороны российских оккупантов. Бомбы попадают в жилые дома. Есть попадание в корпус Приазовского государственного технического университета в центре города. Также зафиксирована бомбардировка в районе Драматического театра", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

"Рашисты целенаправленно атакуют мирное население Мариуполя!" - отметили в горсовете.

Дополнение

Это не первый вражеский обстрел Мариуполя за сегодня, есть жертвы.