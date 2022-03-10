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Недобрий ранок у Маріуполі: окупанти знову обстріляли місто, є загиблий

Недобрий ранок у Маріуполі: окупанти знову обстріляли місто, є загиблий

Київ • УНН

 • 86103 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Російські окупанти сьогодні зранку знову обстріляли місто Маріуполь з літаків. Попередньо відомо про одного загиблого, пише УНН з посиланням на Маріупольську міську раду.

Цитата

“Знову недобрий ранок у Маріуполі. Знову авіаналіт на мирне місто. Сьогодні о 8:00 в районі проспекту Будівельників, 110 російські окупаційні війська з літаків обстріляли маріупольців. За попередньої інформації, є один загиблий”, - йдеться в повідомленні.

Додамо

9 березня російські окупанти з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.

Вчора було відомо про 17 поранених внаслідок авіаудару по пологовому будинку.

Сьогодні стало відомо, що внаслідок авіаудару російських окупантів по пологовому будинку загинуло троє людей, серед них одна дитина — дівчинка.

Українські Національні Новини

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