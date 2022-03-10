Недоброе утро в Мариуполе: оккупанты снова обстреляли город, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Российские оккупанты сегодня утром снова обстреляли город Мариуполь с самолетов. Предварительно известно об одном погибшем, пишет УНН со ссылкой на Мариупольскую городскую раду.
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“Опять недоброе утро в Мариуполе. Снова авианалет на мирный город. Сегодня в 8:00 в районе проспекта Строителей, 110 российские оккупационные войска с самолетов обстреляли мариупольцев. По предварительной информации, есть один погибший", - говорится в сообщении.
Добавим
9 марта российские оккупанты из самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.
Вчера было известно о 17 раненых в результате авиаудара по роддому.
Сегодня стало известно, что в результате авиаудара российских оккупантов по роддому погибло три человека, среди них один ребенок — девочка.