У Маріуполі за період блокади загинуло 1300 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. За період блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло 1300 мирних мешканців. Про це повідомив радник міського голови міста Петро Андрющенко, передає УНН.
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"Попередньо за період блокадного геноциду російської федерації вже загинуло 1300 маріупольців", - написав Андрющенко.
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За його словами, окупанти почали активно використовувати авіа бомбардування.
"Ціль на повне знищення міста окупантам вже не приховується", - зазначив він.
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Російські окупанти 9 березня з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.
У Маріуполі російські окупанти тримають у заручниках понад 400 тисяч людей.