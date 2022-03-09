В Мариуполе за период блокады погибло 1300 человек

Цитата

"Предварительно за период блокадного геноцида российской федерации уже погибло 1 300 мариупольцев", - написал Андрющенко.

Детали

По его словам, оккупанты начали активно использовать авиа бомбардировки.

"Цель на полное уничтожение города оккупантами уже не скрывается", - отметил он.

Дополнение

Российские оккупанты 9 марта с самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.

В Мариуполе русские оккупанты держат в заложниках более 400 тысяч человек.