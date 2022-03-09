В Мариуполе за период блокады погибло 1300 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. За период блокады Мариуполя российскими оккупантами погибло 1300 мирных жителей. Об этом сообщил советник городского головы города Петр Андрющенко, передает УНН.
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"Предварительно за период блокадного геноцида российской федерации уже погибло 1 300 мариупольцев", - написал Андрющенко.
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По его словам, оккупанты начали активно использовать авиа бомбардировки.
"Цель на полное уничтожение города оккупантами уже не скрывается", - отметил он.
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Российские оккупанты 9 марта с самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.
В Мариуполе русские оккупанты держат в заложниках более 400 тысяч человек.