Российские оккупанты за 12 дней блокады убили 1582 мирных мариупольцев - горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. 1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками за 12 суток блокады города. Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета в Telegram, передает УНН.
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"1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками за 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов.
Светлая память погибшим в этой ужасной войне", - говорится в сообщении.
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Как сообщили в городском совете, каждый оккупант будет гореть в аду.
"Мы никогда не забудем и никогда не простим этого преступления против человечества, против Украины, против Мариуполя!"- указано в сообщении.
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Ранее
Как сообщал УНН, за период блокады Мариуполя российскими оккупантами погибло 1300 мирных жителей.