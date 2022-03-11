Российские оккупанты за 12 дней блокады убили 1582 мирных мариупольцев - горсовет

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"1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками за 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов.

Светлая память погибшим в этой ужасной войне", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в городском совете, каждый оккупант будет гореть в аду.

"Мы никогда не забудем и никогда не простим этого преступления против человечества, против Украины, против Мариуполя!"- указано в сообщении.

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Ранее

Как сообщал УНН, за период блокады Мариуполя российскими оккупантами погибло 1300 мирных жителей.