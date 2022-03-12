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До Маріуполя виїхали евакуаційні автобуси

До Маріуполя виїхали евакуаційні автобуси

Київ • УНН

 • 177918 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. До Маріуполя вирушили автобуси для евакуації людей. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.

Цитата

"Маріуполь - багато зусиль покладено на те, щоб коридор сьогодні запрацював і люди отримали допомогу. У Запоріжжі сформована колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації. Її супроводжують священики. Вирушили. Маріуполь, ми з вами!" - написав Тимошенко у Telegram.

Доповнення

Із Запоріжжя до Маріуполя, яке вже 11 діб перебуває у ворожій блокаді, відкрили "зелений коридор", до міста вирушив гуманітарний караван з харчами та ліками.

Раніше до Маріуполя кілька разів зривалася можливість завезти гуманітарний вантаж, як і евакуювати з міста людей, через ворожі обстріли.

З початку російського вторгення в Україну у Маріуполі загинули вже 1582 мирних жителів.

Українські Національні Новини

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