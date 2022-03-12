До Маріуполя виїхали евакуаційні автобуси
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. До Маріуполя вирушили автобуси для евакуації людей. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
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"Маріуполь - багато зусиль покладено на те, щоб коридор сьогодні запрацював і люди отримали допомогу. У Запоріжжі сформована колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації. Її супроводжують священики. Вирушили. Маріуполь, ми з вами!" - написав Тимошенко у Telegram.
Доповнення
Із Запоріжжя до Маріуполя, яке вже 11 діб перебуває у ворожій блокаді, відкрили "зелений коридор", до міста вирушив гуманітарний караван з харчами та ліками.
Раніше до Маріуполя кілька разів зривалася можливість завезти гуманітарний вантаж, як і евакуювати з міста людей, через ворожі обстріли.
З початку російського вторгення в Україну у Маріуполі загинули вже 1582 мирних жителів.