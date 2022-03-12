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Із Запоріжжя до Маріуполя в блокаді відкрили "зелений коридор": вирушив гуманітарний караван

Із Запоріжжя до Маріуполя в блокаді відкрили "зелений коридор": вирушив гуманітарний караван

Київ • УНН

 • 118963 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Із Запоріжжя до Маріуполя, яке вже 11 діб перебуває у ворожій блокаді, відкрили "зелений коридор", до міста вирушив гуманітарний караван з харчами та ліками. Про це повідомили у Маріупольській міській раді вранці у суботу, 12 березня, пише УНН.

Цитата

"Зелений коридор відкрито. Із Запоріжжя до Маріуполя виїхав гуманітарний караван. Більше 90 тонн продуктів харчування та медикаментів прямує до міста, яке вже 11 діб знаходиться у блокаді", - повідомили у міскраді.

Деталі

Священнослужителі православної церкви, як вказано, виступили з ініціативою особисто супроводжувати гуманітарний караван.

"Все для того, щоб 400 тисяч маріупольців отримали довгоочікувану та критично важливу допомогу", - зауважили у мерії.

Доповнення

Раніше до Маріуполя кілька разів зривалася можливість завезти гуманітарний вантаж, як і евакуювати з міста людей, через ворожі обстріли.

З початку російського вторгення в Україну у Маріуполі загинули вже 1582 мирних жителів.

Українські Національні Новини

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