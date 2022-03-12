Из Запорожья в Мариуполь в блокаде открыли "зеленый коридор": отправился гуманитарный караван
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Из Запорожья в Мариуполь, который уже 11 суток находится во вражеской блокаде, открыли "зеленый коридор", в город отправился гуманитарный караван с продуктами и лекарствами. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете утром в субботу, 12 марта, пишет УНН.
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"Зеленый коридор открыт. Из Запорожья в Мариуполь выехал гуманитарный караван. Более 90 тонн продуктов питания и медикаментов направляется к городу, который уже 11 суток находится в блокаде", - сообщили в горсовете.
Детали
Священнослужители православной церкви, как указано, выступили с инициативой лично сопровождать гуманитарный караван.
"Все для того, чтобы 400 тысяч мариупольцев получили долгожданную и критически важную помощь", - отметили в мэрии.
Дополнение
Ранее в Мариуполь несколько раз срывалась возможность завезти гуманитарный груз, как и эвакуировать из города людей, из-за вражеских обстрелов.
С начала российского вторжения в Украину в Мариуполе погибли уже 1582 мирных жителей.