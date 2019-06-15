В курортный город в Турции пустили прямой рейс из Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Сегодня, 15 июня, заработало новое авиасообщение "Киев - Измир", передает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter генерального консульства Украины в Стамбуле.
"На табло аэропорта Измира - Киев. Кстати, заметили? #KyivNotKiev. Сегодня открыто новое направление авиасообщения Киев-Измир", - указали в консульстве.
Как отмечается, рейс будет ежедневным.
Напомним, кампанию #KyivNotKiev назвали шагом в сторону от "советизации".
Онлайн-кампания МИД #CorrectUA за правильное написание на английском названия городов началась в октябре прошлого года.
В октябре 2018 года главный британский общественный вещатель ВВС начал правильно писать Киев. В ноябре 2018 года один из крупнейших аэропортов мира начал использовать название города корректно. С тех пор и другие аэропорты начали менять написание столицы Украины - с Kiev на Kyiv.