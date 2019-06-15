До курортного міста у Туреччині пустили прямий рейс з Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Сьогодні, 15 червня, запрацювало нове авіасполучення "Київ - Ізмір", передає УНН із посиланням на повідомлення у Twitter генерального консульства України в Стамбулі.
"На табло аеропорту Ізміра - Київ. До речі, помітили? #KyivNotKiev. Сьогодні відкрито новий напрям авіасполучення: Київ-Ізмір", - вказали у консульстві.
Як зазначається, рейс буде щоденним.
Нагадаємо, кампанію #KyivNotKiev назвали кроком у бік від "совєтізації".
Онлайн-кампанія МЗС #CorrectUA за вірне написання англійською назви міст розпочалася у жовтні минулого року.
У жовтні 2018 року головний британський суспільний мовник ВВС почав правильно писати Київ. У листопаді 2018 року один з найбільших аеропортів світу розпочав використовувати назву міста Київ коректно. Відтоді й інші аеропорти почали змінювати написання столиці України - з Kiev на Kyiv.