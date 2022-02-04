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В лучшие унивеситеты по версии Webometrics вошли 313 украинских вузов: какие в топе

В лучшие унивеситеты по версии Webometrics вошли 313 украинских вузов: какие в топе

Киев • УНН

 • 18485 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В январе 2022 года Национальным исследовательским советом Испании была опубликована очередная редакция международного рейтинга университетов мира Ranking Web of Universities (Webometrics), в который вошли 313 вузов из Украины. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины, пишет УНН.

Детали

Так, отмечается, что в первую десятку лучших заведений высшего образования Украины вошли:

— Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
— Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского”;
— Сумской государственный университет;
— Национальный авиационный университет;
— Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
— Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
— Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”;
— Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
— Национальный университет “Львовская политехника”;
— Национальный технический университет “Днепровская политехника”.

Справочно

Инициативу Webometrics было начато исследовательской группой Cybermetrics Lab, которая принадлежит к Высшему совету научных исследований (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas — CSIC), крупнейшей научно-исследовательского учреждения Испании. Рейтинг высших учебных заведений обновляется регулярно с учетом индикаторов, учитывающих в частности работу преподавателей, результаты их научных исследований, отраженные в Google Scholar Citations, международное признание учебного заведения и его связи с обществом.

Дополнение

Ранее был опубликован еще один рейтинг - лучших университетов на 2022 год. В него вошел 41 вуз из Украины.

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