До кращих унівеситетів за версією Webometrics увійшли 313 українських вишів: які у топі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У січні 2022 року Національною дослідницькою радою Іспанії було опубліковано чергову редакцію міжнародного рейтингу університетів світу Ranking Web of Universities (Webometrics), до якого увійшли 313 вишів з України. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України, пише УНН.
Деталі
Так, зазначається, що до першої десятки найкращих закладів вищої освіти України увійшли:
— Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
— Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”;
— Сумський державний університет;
— Національний авіаційний університет;
— Харківський національний університет радіоелектроніки;
— Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
— Національний технічний університет “Харківський політехнічний iнститут”;
— Національний університет біоресурсів і природокористування України;
— Національний університет “Львівська політехніка”;
— Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”.
Довідково
Ініціативу Webometrics було започатковано дослідницькою групою Cybermetrics Lab, яка належить до Вищої ради з наукових досліджень (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas — CSIC), найбільшої науково-дослідної установи Іспанії. Рейтинг закладів вищої освіти оновлюється регулярно з урахуванням індикаторів, що враховують зокрема роботу викладачів, результати їхніх наукових досліджень, відображені у Google Scholar Citations, міжнародне визнання закладу освіти та його зв’язки з громадою.
Доповнення
Раніше опубліковали ще один рейтинг - найкращих університетів на 2022 рік. До нього увійшов 41 виш з України.