До конца года ЕС подготовит еще 15 тыс. украинских солдат - Боррель

Европейский Союз увеличил целевое количество украинских солдат, которые пройдут обучение, с 60 до 75 тысяч до конца года, учитывая запросы Украины. Об этом сообщил высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции после неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе, передает УНН.

Учебная миссия, которую когда-либо проводил Европейский Союз, обучила 60 тыс. солдат, и сегодня министры договорились об увеличении цели до 75 тыс., добавив 15 тыс. до конца года. Это также хорошая новость, что мы делаем больше, о чем просят украинцы - сказал Боррель.

Он отметил, что война россии против Украины требует постоянного обновления учебных программ в соответствии с украинскими потребностями. Боррель также отметил, что ЕС стремится сделать учебную миссию максимально практичной и доступной для украинцев, привлекая украинских инструкторов и обеспечивая тесную координацию с Украиной и НАТО.

"Для этого я предлагаю государствам-членам договориться о создании небольшого центра координации в Киеве. Это дало бы нам возможность напрямую координировать действия с другими соответствующими субъектами. Это не исполнительная миссия на территории Украины, это координационная группа в Киеве, чтобы сделать нашу работу более эффективной", - добавил он.

Дополнение

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров принял участие в неформальной встрече министров обороны стран ЕС. Стороны обсудили необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и ситуацию на фронте. Умеров указал на важность "создания пояса" безопасности над западными регионами Украины.