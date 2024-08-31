До кінця року ЄС підготує ще 15 тис. українських солдат - Боррель
Київ • УНН
ЄС підвищив цільову кількість українських солдатів, які пройдуть навчання до кінця року з 60 до 75 тисяч. Боррель пропонує створити координаційний центр у Києві для ефективнішої співпраці з Україною та НАТО.
Європейський Союз збільшив цільову кількість українських солдатів, які пройдуть навчання, з 60 до 75 тисяч до кінця року, враховуючи запити України. Про це повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель на пресконференції після неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі, передає УНН.
Навчальна місія, яку коли-небудь проводив Європейський Союз, навчила 60 тис. солдатів, і сьогодні міністри домовилися про збільшення мети до 75 тис., додавши 15 тис. до кінця року. Це також хороша новина, що ми робимо більше, про що просять українці
Він наголосив, що війна росії проти України вимагає постійного оновлення навчальних програм відповідно до українських потреб. Боррель також зазначив, що ЄС прагне зробити навчальну місію максимально практичною та доступною для українців, залучаючи українських інструкторів і забезпечуючи тісну координацію з Україною та НАТО.
"Для цього я пропоную державам-членам домовитися про створення невеликого центру координації в Києві. Це дало б нам змогу напряму координувати дії з іншими відповідними суб'єктами. Це не виконавча місія на території України, це координаційна група в Києві, щоб зробити нашу роботу більш ефективною", — додав він.
Доповнення
Глава Міноборони України Рустем Умєров взяв участь у неформальній зустрічі міністрів оборони країн ЄС. Сторони обговорили необхідність посилення протиповітряної оборони України та ситуацію на фронті. Умєров вказав на важливості "створення поясу" безпеки над західними регіонами України.