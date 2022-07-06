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В Киев прибыл с визитом премьер-министр Ирландии

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. В Киев с визитом прибыл премьер-министр Ирландии Михол Мартин, чтобы выразить свою поддержку Украине, сообщает УНН со ссылкой на itv.

Детали

Во время визита Мартин обсудит с украинским руководством, как Ирландия и Европейский Союз могут поддержать страну. Кроме того, он подтвердит полную поддержку Ирландией продления санкций против режима президента россии владимира путина, пути Украины к полноправному членству в ЕС, а также обязательства работать совместно с ЕС над восстановлением Украины.

Цитата

"Дух и решимость украинского народа вдохновили нас всех, и Ирландия будет оказывать всяческую поддержку на пути Украины к полноправному членству в ЕС, а также будет продолжать принимать и поддерживать убегающих от этой войны гражданских лиц", — сказал премьер-министр Ирландии.

И добавил: "Бомбардировки и нападения на мирных жителей — это не что иное, как военные преступления, и я использую свой визит, чтобы выразить поддержку Ирландией шагов, направленных на полную ответственность тех, кто стоит за этими атаками".

Это первый визит Мартина в Украину, который произошел через две недели после того, как Президент Владимир Зеленский пригласил его посетить страну.

Ранее

Ирландия признала полномасштабное вторжение россии в Украину актом геноцида.

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